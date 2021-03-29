Повлияет ли ситуация в Суэцком канале на экономику Украины? Рассказали эксперты

Детали

Так, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил УНН, что на украинскую экономику, в частности сферу энергетики, ситуация в в Суэцком канале никак не повлияет.

"Все, что будет происходить, мировые тенденции, я не думаю, что оно существенно отразится, потому что, насколько я понимаю, ситуация там уже решилась. Временные колебания будут, но существенно, кардинально на ситуацию это не повлияет от слова "совсем". На рынке нефтепродуктов есть свои тренды и свои тенденции, они с временным лагом примерно месяц-полтора, поэтому оперативное реагирование может быть чисто спекулятивным. Но принципиально - нет, так как запасы нефтепродуктов на три недели, до месяца. Поэтому - никак", - считает эксперт.

Так же, по его мнению, европейские страны не несут значительные убытки. Задержка отразится только на тех компаниях, которые имеют непосредственное отношение к этой ситуации, отметил он.

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С позицией Землянского согласен экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, который объяснил УНН, почему такие ситуации для нашей страны не представляют угрозы.

Так, утверждает эксперт, Суэцкий канал имеет серьезное значение, так как через него проходит больше всего танкеров.

"Есть маленький нюанс: мы можем себя похвалить и поругать. Так как мы, к сожалению, очень плохо интегрированы на рынок нефтепродуктов (у нас больше половины продуктов - это импорт), поэтому, конечно, то, что цена на нефть поднялась и были проблемы с поставками, нас существенно не коснется. К сожалению, у нас нет предприятий, которые перерабатывают нефть. Хотя, есть Одесский НПЗ, Херсонский НПЗ, они были и работали, но сейчас они мертвы. Формально они есть - но мертвы", - отметил он.

Кроме нефти, по словам Охрименко, везли сжиженный газ, однако он шел в порты Европы, в Германию, но не в Украину.

"Там сжиженный газ из Катара шел, возникла ситуация, и им пришлось развернуться и оплывать всю Африку. Конечно, это задержки. Поэтому цена на сжиженный газ, конечно, поднялась. Это частично повлияло на цену на топливо, но у нас топливо и так дорогое. Радикально поднимать нечего. То есть, у нас возникла такая ситуация - за этим наблюдали больше, чем это на самом деле влияло", - отметил собеседник УНН.

Что касается вероятности, что среди застрявших товаров есть такие, которые быстро портятся, экономист отметил, что их объем очень незначителен.

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"У нас в Украину везут на сегодня в контейнерах смартфоны. Да, действительно, к нам бытовая техника, автомобили, поставляются с помощью кораблей. Да, они идут из Китая, из Азии, через этот канал, попадают в Одессу, разгружаются и попадают на наш рынок. Я далек от мысли, что телефон завезут на неделю-другую позже, и это как-то повлияет, - не повлияет. И машины не повлияют. Для Украины это не критично", - добавил он.

Отметим, в настоящее время нельзя с уверенностью сказать, что ситуация с застрявшим в Суэцком канале контейнеровозом повлияет на работу украинских морских портов. На сегодня, однако, никаких ограничений не было, сообщили УНН в АМПУ.

"По Суэцкому каналу - пока здесь было много судов, поэтому мы не почувствовали... По состоянию на утро не было проблем, связанных с этим", - сказала собеседница УНН в Администрации.

В АМПУ отметили, что в ряде портов на днях действительно были ограничены операции, но не из-за Ever Given, а из-за учений ВМС Украины.

Застрявший танкер Ever Given

Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

В результате происшествия у входов в Суэцкий канал скопилось более 300 судов, ожидавших освобождения артерии, которая является главным морским путем между Азией и Европой. По данным Bloomberg, их грузы оцениваются более чем в 10 млрд долларов. Часть кораблей уже выдвинулась в обход Африки.