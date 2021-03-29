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Чи вплине ситуація у Суецькому каналі на економіку України? Розповіли експерти

Чи вплине ситуація у Суецькому каналі на економіку України? Розповіли експерти

Київ • УНН

 • 19392 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Ситуація з застряглим в Суецькому каналі контейнеровозом Ever Given, який окрім черги з суден спричинив коливання на енергетичному ринку, навряд чи суттєво позначиться на українській економіці. Про це в коментарі УНН розповіли провідні українські експерти.

Деталі

Так, експерт з питань енергетики Валентин Землянський заявив УНН, що на українську економіку, зокрема сферу енергетики, ситуація в в Суецькому каналі жодним чином не вплине.

“Все, що буде відбуватись, світові тенденції, я не думаю, що воно суттєво відобразиться, тому що, наскільки я розумію, ситуація там вже вирішилася. Тимчасові коливання будуть, але суттєво, кардинально на ситуацію це не вплине від слова "зовсім“. На ринку нафтопродуктів є свої тренди і свої тенденції, вони з часовим лагом приблизно місяць-півтора, тому оперативне реагування може бути суто спекулятивним. Але принципово — ні, тому що запаси нафтопродуктів на три тижні, до місяця. Тому — ніяк”, — вважає експерт.

Так само, на його думку, європейські країни не зазнають значних збитків. Затримка відіб’ється лише на тих компаніях, які мають безпосередній стосунок до цієї ситуації, зазначив він.

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З позицією Землянського згоден економіст, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, який пояснив УНН, чому такі ситуації для нашої країни не є загрозою.

Так, стверджує експерт, Суецький канал має серйозне значення, тому що через нього проходить найбільше танкерів.

“Є маленький нюанс: ми можемо себе похвалити і посварити. Так як ми, на жаль, дуже погано інтегровані на ринок нафтопродуктів (у нас більше половини продуктів - це імпорт), тому, звичайно, те, що ціна на нафту піднялась і були проблеми з постачанням, нас суттєво не торкнеться. На жаль, у нас немає підприємств, які переробляють нафту. Хоча, є одеський НПЗ, херсонський НПЗ, вони були і працювали, але зараз вони мертві. Формально вони є — але мертві”, — зазначив він.

Окрім нафти, зі слів Охріменка, везли скраплений газ, однак він йшов у порти Європи, в Німеччину, але не до України.

“Там скраплений газ з Катару йшов, виникла ситуація, і їм довелось розгорнутись і обпливати всю Африку. Звичайно, це затримки. Тому ціна на скраплений газ, звичайно, піднялася. Це частково вплинуло на ціну на паливо, але у нас паливо і так дороге. Радикально піднімати нема чого. Тобто, у нас виникла така ситуація — за цим спостерігали більше, ніж це насправді впливало”, — зазначив співрозмовник УНН.

Щодо ймовірності, що серед застряглих товарів є такі, що швидко псуються, економіст зауважив, що їх обсяг дуже незначний.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація у Суецькому каналі: через контейнеровоз 369 суден, включаючи 25 танкерів, потрапили у “затор”

“У нас в Україну везуть на сьогодні у контейнерах смартфони. Так, дійсно, до нас побутова техніка, автівки, поставляються за допомогою кораблів. Так, вони йдуть з Китаю, з Азії, через цей канал, потрапляють в Одесу, розвантажуються і потрапляють на наш ринок. Я далекий від думки, що телефон завезуть на тиждень-другий пізніше, і це якось вплине, — не вплине. І автівки не вплинуть. Для України це не критично”, — додав він.

Зазначимо, наразі не можна із впевненістю сказати, чи ситуація з застряглим в Суецькому каналі контейнеровозом вплине на роботу українських морських портів. На сьогодні, однак, жодних обмежень не було, повідомили УНН в АМПУ.

“По Суецькому каналу — поки що тут було багато суден, тому ми не відчули... Станом на ранок не було негараздів, пов’язаних з цим”, — сказала співрозмовниця УНН в Адміністрації.

В АМПУ зазначили, що у низці портів днями дійсно були обмежені операції, але не через Ever Given, а через навчання ВМС України.

Застряглий танкер Ever Given

Ever Given водотоннажністю 220 тис. тонн і довжиною 400 м, який належить японській компанії Shohei Kisen і ходить під панамським прапором, 23 березня перегородив одномагістральную південну частину Суецького каналу через сильний вітер і піщану бурю, змінивши курс і впершись носом і кормою в протилежні берега русла.

У результаті події біля входів в Суецький канал накопичилося понад 300 суден, що очікували звільнення артерії, яка є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їх вантажі оцінюються більш ніж в 10 млрд доларів. Частина кораблів вже висунулася в обхід Африки.

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