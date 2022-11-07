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Нужно ли готовиться к прививкам: Минздрав дал разъяснение

Нужно ли готовиться к прививкам: Минздрав дал разъяснение

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В какой-то особой подготовке к прививкам нет нужды, сообщили в Минздраве, пишет УНН.

Цитата

"Специально готовиться к прививке или ждать оптимального времени для них не нужно. Перед прививками не нужно сдавать никаких анализов (крови, мочи, иммунограмму), в том числе ПЦР-тестов или тестов на антитела перед вакцинацией от COVID-19", - указали в Минздраве.

Детали

В ведомстве отметили, что анализ крови или мочи может выявить наличие воспалительных процессов в организме. Впрочем, острые заболевания сами по себе не являются противопоказанием к вакцинации.

"Не рекомендуют прививать человека с температурой свыше 38,5 градусов не потому, что вакцинация в таком состоянии опасна, а потому, что если ввести вакцину, и температура повысится или не будет снижаться, то трудно будет понять, то ли реакция на прививки, или человеку становится хуже. В таких случаях прививки рекомендуют отложить, пока температура нормализуется", - указали в Минздраве.

При этом в Минздраве отметили, что по календарю прививок можно проверить, есть ли все необходимые прививки. "Если нет, то запишитесь к семейному врачу и получите пропущенные дозы вакцины", – советуют в министерстве.

Дополнение

В Минздраве напомнили, какие прививки рекомендованы взрослым.

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