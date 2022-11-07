Чи потрібно готуватися до щеплень: МОЗ дало роз'яснення

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"Спеціально готуватися до щеплення чи чекати оптимального часу для них не потрібно. Перед щепленнями не треба здавати жодних аналізів (крові, сечі, імунограму), у тому числі ПЛР-тестів чи тестів на антитіла перед вакцинацією від COVID-19", - вказали у МОЗ.

Деталі

У відомстві зауважили, що аналіз крові чи сечі може виявити наявність запальних процесів в організмі. Утім, гострі захворювання самі по собі не є протипоказанням до вакцинації.

"Не рекомендують щепити людину з температурою понад 38,5 градусів не тому, що вакцинація в такому стані небезпечна, а через те, що якщо ввести вакцину, і температура підвищиться або не знижуватиметься, то важко буде зрозуміти, чи то реакція на щеплення, чи людині стає гірше. У таких випадках щеплення рекомендують відкласти, доки температура нормалізується", - вказали у МОЗ.

При цьому у МОЗ наголосили, що за календарем щеплень можна перевірити, чи є усі необхідні рутинні щеплення. "Якщо ні, то запишіться до сімейного лікаря та отримайте пропущені дози вакцини", - радять у міністерстві.

Доповнення

У МОЗ нагадали, які щеплення рекомендовані дорослим.