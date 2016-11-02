Четвертый тур групповой стадии Лиги Чемпионов завершится восемью поединками
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Поединками в группах Е, F, G, H завершится четвертый тур группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.
Группа Е:
"Тоттенхэм" - "Байер";
"Монако" - "ЦСКА";
Группа F:
"Боруссия" Д - "Спортинг";
"Легия" - "Реал";
Группа G:
"Копенгаген" - "Лестер";
"Порту" - "Брюгге";
Группа Н:
"Ювентус" - "Лион";
"Севилья" - "Динамо" Загреб;
Добавим, что в случае победы "Лестера" чемпион Англии пройдет дальше независимо от других результатов.
Напомним, ФК "Динамо" во второй раз уступил "Бенфике" в рамках Лиги Чемпионов.