Четвертий тур групової стадії Ліги Чемпіонів завершиться вісьмома поєдинками
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Поєдинками в групах Е, F, G, H завершиться четвертий тур групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.
Група Е:
"Тотенхем" – "Байєр";
"Монако" – "ЦСКА" ;
Група F:
"Борусія" Д – "Спортінг";
"Легія" – "Реал";
Група G:
"Копенгаген" – "Лестер";
"Порту" – "Брюгге";
Група Н:
"Ювентус" – "Ліон";
"Севілья" – "Динамо" Загреб;
Додамо, що у випадку перемоги "Лестера" чемпіона Англії пройде далі незалежно від інших результатів.
Нагадаємо, ФК "Динамо" вдруге поступився "Бенфіці" в рамках Ліги Чемпіонів.