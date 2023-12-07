Четверть действующих нардепов имеют отношение к финансово-промышленным группам - аналитика YouControl
Четверть действующих народных депутатов Украины связаны со 100 финансово-промышленными группами, структура которых не претерпела существенных изменений во время оккупации. Анализ YouControl выявил, что 113 депутатов связаны с этими группами, что свидетельствует об устойчивых бизнес-политических связях.
В подмосковье рейды на уклонистов: более 350 россиян получили повести в армию с начала октября – росСМИ
Более 350 новых получателей российских паспортов были призваны в армию в результате рейдов в Москве, в ходе которых милиция проверяла тех, кто не встал на воинский учет. Рейды проходят в различных общественных местах, таких как университеты и рестораны.
Враг обстрелял одну из шахт "Торецкуголь": есть раненый, повреждено оборудование
В результате нападения на шахту "Торецкуголь" был ранен один человек и нанесен значительный ущерб оборудованию.
Ночная операция ССО на Авдеевском направлении: восемь вражеских солдат уничтожены, еще один ранен
Украинские военные применили беспилотник с тепловизором, чтобы сорвать попытку российского подкрепления на Авдеевском направлении, уничтожив восемь вражеских солдат и ранив еще одного. Эта операция была частью постоянных усилий, направленных на то, чтобы не допустить окружения российскими войсками украинского города.
Сенат США повторно внесет на голосование законопроект о чрезвычайной помощи Украине - Маркарова
Сенат США не смог продвинуть законопроект о международной помощи, который включает поддержку Украины, из-за требований республиканцев по усилению иммиграционного контроля. Ожидается, что законопроект будет пересмотрен до Рождества.
В Одесской области ожидают ухудшения погодных условий: энергетики перешли в усиленный режим работы - ДТЭК
ДТЭК Одесские электросети переходит на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым гололедом и мокрым снегом в регионе, готовясь к возможным отключениям электроэнергии и авариям. Просим жителей сообщать о случаях обесточивания и держаться подальше от поврежденных линий электропередач.
Важны для переговоров с ЕС и кредитных отношений: Зеленский анонсировал голосование в ВР
Президент Украины Зеленский анонсировал важные голосования в Верховной Раде, связанные с отношениями с кредиторами и подготовкой к переговорам с ЕС. Он отметил приоритетность принятия решений, необходимых для европейского курса Украины.
Во Львовской ОВА опровергли фейковое письмо о сборе информации на студентов ЛНУ им. Франка
Львовская областная военная администрация назвала фальсификацией распространенное в Интернете письмо с требованием предоставить информацию о студентах Львовского национального университета имени Ивана Франко и призвала общественность полагаться на достоверные источники.
Украина приостановила регистрацию грузовиков на границе в Нижанковичах из-за сложных погодных условий - ГПСУ
Оформление грузовиков в пункте пропуска "Нижанковичи" на украинско-польской границе приостановлено из-за погодных условий после того, как грузовик заблокировал дорогу.
С временно оккупированной Херсонщины удалось вернуть еще одну семью - глава ОВА
Вместе с семьей удалось вывезти 18-летнюю девушку из Голой Пристани, которую незаконно депортировали в россию.