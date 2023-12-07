Четверть действующих нардепов имеют отношение к финансово-промышленным группам - аналитика YouControl

Четверть действующих народных депутатов связаны со 100 финансово-промышленными группами, добавленными в систему YouControl. За период 24.02.2022-31.10.2023 гг. в состав 45 групп, связанных с действующими и бывшими народными избранниками 9 созыва, вошло 151 украинское юридическое лицо. Об этом свидетельствует анализ системы YouControl, передает УНН.

Исходя из аналитической информации, можно предположить, что в период полномасштабного вторжения не произошло радикальных изменений в структуре таких финансово-промышленных групп. ... Вполне вероятно, что несмотря на все изменения, существующие бизнес-связи остаются устойчивыми, а экономические интересы отдельных финансово-промышленных групп все еще могут влиять на политические решения. - подытожила Надежда Чаленко, руководитель юридического департамента YouControl.

Детали

Аналитики R&D центра YouControl анализировали изменения в структуре финансово-промышленных групп и причины выхода юрлиц из их состава за период полномасштабного вторжения.

По их подсчетам, сейчас в украинском парламенте 403 народных депутата 9 созыва, из которых 113 - связаны со 100 финансово-промышленными группами, которые добавлены в аналитическую систему YouControl.

Депутаты самой многочисленной фракции в парламенте - партии "Слуга народа" входят/относятся к 35 ФПГ. Народные избранники из "Платформы за жизнь и мир" входят в 13-ти финансово-промышленных групп, из фракции "Батькивщина" - в 12-ти, а из депутатской группы "Партия "За будущее" - 11. Некоторые народные избранники, которые относятся к одной ФПГ, - входят в состав разных фракций и депутатских групп в Верховной Раде. К примеру, Виктор Балога входит в депутатскую группу "Партия "За будущее", а его двоюродный брат Василий Петевка - в депутатскую группу "Доверие". Оба - ключевые лица "Группа семей Балога и Петевка".

В свою выборку, аналитики R&D центра YouControl также включили нардепов, которые были лишены или сложили депутатский мандат за период 24.02.2022-31.10.2023 гг. Всего таких насчитали 48 человек, на них приходится 22 ФПГ, завизированные в системе YouControl.

Отметим, что более чем треть экс-нардепов 9 созыва, входящих/относящихся к ФПГ, утратили статус народного депутата до полномасштабного вторжения в большинстве из-за перехода на другие государственные должности. Остальные 15 депутатов лишены мандата после 24.02.2022 года. Пятеро из которых - из-за потери гражданства, в частности, Виктор Медведчук и Тарас Козак, 8 - по собственному заявлению и один - в связи с переходом на должность министра аграрной политики и продовольствия. политики и продовольствия. Коллаборационист Алексей Ковалев, который погиб летом 2022 года, был лишен мандата в январе 2023 года.

Изменения в составе ФПГ и их связь с политиками

В целом изменения коснулись 76 из 122 проанализированных ФПГ за период 24.02.2022-31.10.2023 гг. За это время в состав 45 ФПГ, связанные с действующими и бывшими народными депутатами 9 созыва, вошло 151 украинское юридическое лицо.

Среди добавленных компаний в ФПГ, имеющих данные из финотчетности за исследуемый период, аналитики YouControl выделили пятерку по наибольшей выручке за 2022 год:

- ООО "ДЕ ТРЕЙДИНГ" (Группа Максима Ефимова) - 5,7 млрд грн.

- ПАО "ДОНБАСЭНЕРГО" (Группа Максима Ефимова) - 2,3 млрд грн.

- ООО "ТРАНС ОЙЛ КОМПАНИ" (Континиум) - (Континиум) - 757,2 млн грн.

- ООО "БУКОВИНСКОЕ ХПП" (Украинский аграрный холдинг) - 529,4 млн грн.

- ООО "МЯСОКОМБИНАТ ТЕРНОПОЛЬСКИЙ" (Агропродсервис) - 396,7 млн грн.

С начала полномасштабного вторжения из состава 61 исследуемой ФПГ вышли 248 украинских юридических лиц. Более 49% из них зарегистрированы в столице и на Киевщине. Более чем половина - 132 из 248 компаний вышли из состава ФПГ в 2022 году. Предприятия работают в сфере торговли (47), недвижимости (30), АПК (20), строительстве (20) и др.

Кроме того, в YouControl составили пятерку крупнейших компаний по выручке за 2022 год, вышедших из состава ФПГ:

- ООО "ШАХТА 1-3 "НОВОГРОДОВСКАЯ" (Группа Максима Ефимова) - 1,04 млрд грн.

- ООО "СП "УКРКАРПАТОЙЛ ЛТД" (Приват) - 866,5 млн грн.

- ООО "СОФРО" (Группа семьи Васильковских) - 705,4 млн грн.

- ООО "АГРОХИМ-ПАРТНЕР" (Группа семьи Гузенко) - 670,2 млн грн.

- ООО "ШП "ХАРЬКОВЭНЕРГОРЕМОНТ" (Группа Игоря Молотка и Андрея Комара) - 292,7 млн грн.

В пятерку финансово-промышленных групп по количеству добавленных компаний в состав группы за период 24.02.2022-31.10.2023 гг. вошли такие: Европа, Агропродсервис, Группа Максима Ефимова, Континиум и Группа братьев Дубневичей.

Среди ФПГ, связанных с нынешними нардепами, наибольший прирост - плюс 13 компаний у ФПГ "Европа". Эта группа контролируется народным депутатом Валерием Дубилем и несколькими экс-депутатами Черниговского областного совета.

Отмечается, что за период полномасштабного вторжения в подавляющем большинстве не произошло радикальных изменений в структуре финансово-промышленных групп, связанных с нынешними народными депутатами. Зато количество компаний, вышедших из состава ФПГ в более чем 1,5 раза превышает количество компаний, которые добавились.

В частности, в пятерку ФПГ по количеству исключенных компаний из состава группы за исследуемый период вошли: Укрпроминвест, Группа Константина Жеваго, Группа семьи Васильковских, Приват, Группа семьи Столар и Группа Нестора Шуфрича.

Четверо народных избранников, которые являются ключевыми лицами 10 ФПГ, в которых наибольшее количество добавленных и исключенных из состава компаний, развелись или находятся в процессе развода.

Развод народных депутатов (особенно тех, которые являются ключевыми лицами финансово-промышленных групп), вероятно может быть связан с желанием избежать публичности и риска раскрытия информации об их имуществе и финансовых интересах. Среди других факторов, которые могли побудить к этому - недавние изменения в законодательстве относительно восстановлению электронного декларирования и финансового мониторинга. - объяснила причины экстренных изменений семейного статуса некоторых нардепов руководитель юридического департамента YouControl.

"По нашему мнению, может помочь это решить: дальнейшее усовершенствование законодательства относительно декларирования и финансового мониторинга; обеспечение независимости антикоррупционных органов, а также увеличение общественного контроля над деятельностью политиков и финансово-промышленных групп", - отметила Чаленко