Четвероногий собрат: военные собирают на лечение служебной собаки, раненой во время обстрела

Военные 97 отдельного механизированного батальона 60 ОМБр просят помочь собрать на лечение их служебной собаки Лео, которая получила ранения во время обстрела. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление бойцов 97 отдельного механизированного батальона.

Детали

В результате вражеского обстрела осколочные ранения получил наш верный и надежный четвероногий побратим Лео. У него диагностировали перелом бедренной кости. Все тело усеяно мелкой шрапнелью - рассказали военные.

Бойцы говорят, что Лео, вместе со своим хозяином с позывным "Лось", выполнял боевые задачи. Был натренирован на поиск взрывоопасных предметов.

Сейчас медики делают все, чтобы наш побратим восстановился и в дальнейшем помогал батальону бороться с врагом. Очередная операция запланирована на завтра.