Четыре человека пострадали в ДТП в Харькове

Так, 11 января в 12.00, на пр. Юбилейный произошло столкновение трех авто: "Шкода Октавия", "Дачия Логан" и "Киа Чератто".

В результате происшествия водитель автомобиля "Дачия Логан", двое его пассажиров, а также пассажир "Шкоды" с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

Водитель автомобиля "Шкода" покинул место происшествия. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, инспекторы УПД ГУНП в Харьковской области установили водителя машины, которым оказался 22-летний харьковчанин.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.