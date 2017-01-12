Четыре человека пострадали в ДТП в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 11 января в Харькове, пострадали четыре человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
Так, 11 января в 12.00, на пр. Юбилейный произошло столкновение трех авто: "Шкода Октавия", "Дачия Логан" и "Киа Чератто".
В результате происшествия водитель автомобиля "Дачия Логан", двое его пассажиров, а также пассажир "Шкоды" с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.
Водитель автомобиля "Шкода" покинул место происшествия. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, инспекторы УПД ГУНП в Харьковской области установили водителя машины, которым оказался 22-летний харьковчанин.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.