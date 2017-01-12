Четверо осіб постраждали в ДТП у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 11 січня у Харкові, постраждало четверо осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
Так, 11 січня о 12.00, на пр. Ювілейний сталося зіткнення трьох авто: “Шкода Октавія”, “Дачія Логан” та “Кіа Чератто”.
Внаслідок пригоди водій автомобіля “Дачія Логан”, двоє його пасажирів, а також пасажир “Шкоди” з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу.
Водій автомобіля “Шкода” залишив місце пригоди. У ході проведення оперативно-розшукових заходів, інспектори УПД ГУНП в Харківській області встановили водя автівки, яким виявився був 22-річний харків’янин.
Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини пригоди.