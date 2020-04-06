Четыре человека погибли на пожаре в котельной в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В городе Красноград в Харьковской области в результате пожара в нефункционирующем здании котельной погибли четыре человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"5 апреля в 20:42 в городе Красноград в нефункционирующем здании котельной возник пожар, в результате которого погибли 4 человека", - сообщили в ГСЧС.
Как указано, пожар самоликвидировался на площади 5 кв. м. Подразделения ГСЧС для тушения не привлекались.
На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Напомним, в Киеве пожар травяного настила перекинулся на склад.