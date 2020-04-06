Четверо людей загинули на пожежі у котельні на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У місті Красноград на Харківщині внаслідок пожежі у нефункціонуючій будівлі котельні загинули четверо людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"5 квітня о 20:42 у місті Красноград в нефункціонуючій будівлі котельні виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 4 особи", - повідомили у ДСНС.
Як вказано, пожежа самоліквідувалась на площі 5 кв. м. Підрозділи ДСНС для гасіння не залучались.
На місці події працювала оперативна група ГУ ДСНС у Харківській області.
Нагадаємо, у Києві пожежа трав'яного настилу перекинулась на склад.