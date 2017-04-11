Четыре человека пострадали в результате взрыва в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Четыре человека пострадали в результате взрыва в турецкой провинции Диярбакыр, передает УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Как отмечается, взрыв произошел 11 апреля в юго-восточной провинции Диярбакыр во время ремонта полицейского танка.
В результате взрыва пострадали четыре человека.
Как сообщал УНН, 16 января 2017 в результате взрыва самодельной бомбы в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции погибли четверо полицейских.