Четверо людей постраждали через вибух у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Четверо людей постраждали внаслідок вибуху у турецькій провінції Діярбакир, передає УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.
Як зазначається, вибух стався 11 квітня в південно-східній провінції Діярбакир під час ремонту поліцейського танка.
Внаслідок вибуху постраждало четверо осіб.
Як повідомляв УНН, 16 січня 2017 року у результаті вибуху саморобної бомби в місті Діярбакир на південному сході Туреччини загинули четверо поліцейських.