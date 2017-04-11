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Четверо людей постраждали через вибух у Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Четверо людей постраждали внаслідок вибуху у турецькій провінції Діярбакир, передає УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.

Як зазначається, вибух стався 11 квітня в південно-східній провінції Діярбакир під час ремонту поліцейського танка.

Внаслідок вибуху постраждало четверо осіб.

Як повідомляв УНН, 16 січня 2017 року у результаті вибуху саморобної бомби в місті Діярбакир на південному сході Туреччини загинули четверо поліцейських.

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