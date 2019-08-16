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Четверо игроков АПЛ вошли в заявку Нигерии на матч с Украиной

Четверо игроков АПЛ вошли в заявку Нигерии на матч с Украиной

Киев  •  УНН

 • 9720 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор объявил состав своей команды на товарищеский поединок со сборной Украины, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Немецкий наставник "Суперорлов" вызвал на матч с подопечными Андрея Шевченко 23-х исполнителей. Наибольшее представительство в сборной Нигерии имеют английские клубы - шесть игроков. По три футболиста представляют первенства Испании и Франции, два - Португалии, Италии и Германии.

Состав сборной Нигерии:

Вратари: Икечукву Езенва ("Катсина Юнайтед"), Фрэнсис Узохо ("Омония", Кипр), Эмиль Окое ("Фортуна", Германия).

Защитники: Омеруо ("Леганес", Испания), Леон Балогун ("Брайтон", Англия), Уильям Еконг ("Удинезе", Италия), Тайрон Ебуехи ("Бенфика", Португалия), Ола Айна ("Торино", Италия ), Чидози Аваза ("Порту", Португалия), Олувасемилога Аджай ("Вест Бромвич", Англия), Джамиля Коллинз ("Падерборн", Германия).

Полузащитники: Уилфред Ндиди ("Лестер", Англия), Огенекаро Етебо ("Сток Сити"), Алекс Ивоби ("Эвертон", Англия), Келечи Ихеаначо ( "Лестер", Англия), Джо Арибо ("Рейнджерс", Шотландия).

Нападающие: Муса ("Аль-Наср", Саудовская Аравия), Самуэль Калу ("Бордо", Франция), Мойзес Саймон ("Леванте", Испания), Генри Оньекуру ("Монако", Франция), Пол Онуачу ("Мидтьюлланн ", Дания), Самуэль Чуквуезе ("Вильярреал", Испания), Виктор Осимхен ("Лилль", Франция).

Кроме того, впервые наставник Гернот Рор пригласил в состав трехкратных обладателей Кубка африканских наций вратаря Эмиля Окое с немецкой "Фортуны" и полузащитника Джо Арибо из шотландского "Рейнджерс". Для них поединок с Украиной может стать дебютным в футболке национальной сборной.

Напомним, что товарищеский поединок между сборными Украины и трехкратным чемпионом Африки состоится 10 сентября в Днепре.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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