Четверо гравців АПЛ увійшли в заявку Нігерії на матч з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Головний тренер збірної Нігерії Гернот Рор оголосив склад своєї команди на товариський поєдинок зі збірною України, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Німецький наставник "Суперорлів" викликав на матч із підопічними Андрія Шевченка 23-х виконавців. Найбільше представництво у збірній Нігерії мають англійські клуби — шість гравців. По три футболісти представляють першості Іспанії та Франції, по два — Португалії, Італії та Німеччини.
Склад збірної Нігерії:
Воротарі: Ікечукву Езенва ("Катсіна Юнайтед"), Френсіс Узохо ("Омонія", Кіпр), Еміль Окое ("Фортуна", Німеччина).
Захисники: Кеннет Омеруо ("Леганес", Іспанія), Леон Балогун ("Брайтон", Англія), Уїльям Еконг ("Удінезе", Італія), Тайрон Ебуехі ("Бенфіка", Португалія), Ола Айна ("Торіно", Італія), Чідозі Авазім ("Порту", Португалія), Олувасемілога Аджай ("Вест Бромвіч", Англія), Джамілу Коллінз ("Падерборн", Німеччина).
Півзахисники: Уїлфред Ндіді ("Лестер", Англія), Огенекаро Етебо ("Сток Сіті", Англія), Алекс Івобі ("Евертон", Англія), Келечі Іхеаначо ("Лестер", Англія), Джо Арібо ("Рейнджерс", Шотландія).
Нападники: Ахмед Муса ("Аль-Наср", Саудівська Аравія), Самуель Калу ("Бордо", Франція), Мойзес Саймон ("Леванте", Іспанія), Генрі Оньєкуру ("Монако", Франція), Пол Онуачу ("Мідтьюлланн", Данія), Самуель Чуквуезе ("Вільярреал", Іспанія), Віктор Осімхен ("Лілль", Франція).
Крім того, уперше наставник Гернот Рор запросив до складу триразових володарів Кубку африканських націй воротаря Еміля Окое з німецької "Фортуни" та півзахисника Джо Арібо з шотландського "Рейнджерс". Для них поєдинок з Україною може стати дебютним у футболці національної збірної.
Нагадаємо, що товариський поєдинок між збірними України та трикратним чемпіоном Африки відбудеться 10 вересня в Дніпрі.