Четверо детей отравились химикатами в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Четверо девочек от 5 до 7 лет отравились ядом против вредителя медведки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
После оказания первоочередной медицинской помощи для дальнейшего лечения дети направлены в Харьковскую областную детскую клиническую больницу. Сейчас жизни четырех девочек ничего не угрожает.
“5 мая в 19:05 в дежурную часть Нововодолажского отдела полиции поступило сообщение от врача Нововодолажской ЦРБ о доставке в учреждение четырех детей в возрасте от 5 до 7 лет, с отравлением неизвестным веществом. При выезде в село Ракитное работники полиции установили обстоятельства происшествия. Выяснено, что девушки, две сестры и их подруги, находились во дворе дома. На подоконнике маленькая девочка нашла гранулы яда против вредителя медведки, восприняла их за конфеты и „угостила“ других. Родители в это время хозяйничали на огороде. Увидела, что дети едят яд, старшая сестра. Она и позвала взрослых”, — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о квалификации данного события согласно действующему законодательству.
Напомним, 2 мая в Удмуртии на интеллектуальном турнире “Что? Где? Когда?”, Который проходил на территории базы детского лагеря отравились 90 человек, большинство из которых — дети 14-16 лет.