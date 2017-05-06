Четверо детей отравились химикатами в Харьковской области

После оказания первоочередной медицинской помощи для дальнейшего лечения дети направлены в Харьковскую областную детскую клиническую больницу. Сейчас жизни четырех девочек ничего не угрожает.

“5 мая в 19:05 в дежурную часть Нововодолажского отдела полиции поступило сообщение от врача Нововодолажской ЦРБ о доставке в учреждение четырех детей в возрасте от 5 до 7 лет, с отравлением неизвестным веществом. При выезде в село Ракитное работники полиции установили обстоятельства происшествия. Выяснено, что девушки, две сестры и их подруги, находились во дворе дома. На подоконнике маленькая девочка нашла гранулы яда против вредителя медведки, восприняла их за конфеты и „угостила“ других. Родители в это время хозяйничали на огороде. Увидела, что дети едят яд, старшая сестра. Она и позвала взрослых”, — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о квалификации данного события согласно действующему законодательству.

Напомним, 2 мая в Удмуртии на интеллектуальном турнире “Что? Где? Когда?”, Который проходил на территории базы детского лагеря отравились 90 человек, большинство из которых — дети 14-16 лет.