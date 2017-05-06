Четверо дітей отруїлися хімікатами на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Четверо дівчат віком від 5 до 7 років отруїлися отрутою проти шкідника капустянки. Про це УНН повідомляє із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Після надання першочергової медичної допомоги для подальшого лікування діти направлені до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні. Наразі життю чотирьох дівчат нічого не загрожує.
“5 травня о 19:05 до чергової частини Нововодолазького відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря Нововодолазької ЦРЛ про доставляння до закладу чотирьох дітей, віком від 5 до 7 років, з отруєнням невідомою речовиною. При виїзді до села Рокитне працівники поліції встановили обставини події. З’ясовано, що дівчата, дві сестри та їхні подруги, перебували у дворі будинку. На підвіконні найменша дівчинка знайшла гранули отрути проти шкідника капустянки, сприйняла їх за цукерки та „пригостила“ інших. Батьки в цей час поралися на городі. Побачила, що діти їдять отруту, найстарша сестра. Вона і покликала дорослих”, — йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про кваліфікацію даної події згідно з чинним законодавством.
Нагадаємо, 2 травня в Удмуртії на інтелектуальному турнірі “Що? Де? Коли?”, який проходив на території бази дитячого табору отруїлось 90 осіб, більшість з яких - діти 14-16 років.