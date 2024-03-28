Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения пятерым мужчинам, причастным к незаконной поставке газовых турбин Siemens в Крым. Как сообщает WirtschaftsWoche, в целом четверо немцев и один швейцарец способствовали продаже четырех газовых турбин российской государственной компании восемь лет назад, зная, что они в конце концов окажутся в Крыму, который был аннексирован Россией в 2014 году, передает УНН.

Детали

По данным прокуратуры, турбины стоимостью 111 миллионов евро были вывезены в Санкт-Петербург через порт Гамбурга в период с ноября 2015 года по январь 2016 года.

Вместо того, чтобы установить их на юге России, как было договорено, российский заказчик Siemens установил их на двух новых электростанциях в Севастополе и Симферополе, которые обеспечивают энергоснабжение оккупированного Крыма. Отмечается, что обвиняемые знали об этом пункте назначения, чем нарушили договор.

Отмечается, что мужчины действовали с намерением "получить косвенную выгоду через переменные компоненты заработной платы как от продажи газовых турбин, так и от обещанного контракта на обслуживание проданных газовых турбин". Можно только догадываться, действительно ли они предполагали, что поставка Siemens в Крым останется незамеченной.

Контекст

В Siemens сообщили, что сотрудничают со следствием, а о продаже турбин в Крым не знали. Один из пяти задержанных все еще работает в Siemens и его не планируют увольнять, сказал представитель компании, сославшись на презумпцию невиновности. Все пятеро фигурантов свою вину отрицают, отмечает Reuters.

В марте 2022-го немецкая Siemens AG покинула Россию из-за санкций и прекратила поставки продукции. С 2021 года российская структура компании находится в процессе реорганизации в виде выделения. В феврале ее переименовали из ООО "Сименс" в ООО "Системс".

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