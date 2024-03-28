Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым
На Молдову надвигается облако пыли из Сахары, зацепит и Украину
В Харькове прогремел взрыв
Бывшие украинские пленные впервые рассказали об обмене с участием Венгрии
Дело Walt Disney в штате Флорида: стороны пришли к "мировому соглашению" по району Диснейленда
Посол Украины: "Замораживание" войны было бы опасностью для всего мира
12-летний мальчик погиб в результате удара по Харьковщине
Блинкен и Столтенберг обсудили поддержку Украины со стороны НАТО
В Варшаве встретились руководители аграрных ведомств Польши и Украины
Россияне обстреляли 8 громад Сумщины из ракет, минометов и БПЛА
Популярные
Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19
Укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 - это жизненно важные задачи: Зеленский отреагировал на удар по Харькову
"Украине нужно больше ПВО/ПРО, чтобы россияне боялись летать и бить по нашим городам" - Ермак
Парламентская комиссия выдвинула обвинения президенту Литвы по "делу обличителей"
россияне атаковали село на Херсонщине: ранен 37-летний мужчина
Публикации
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым
Пятерых мужчин, четырех немцев и одного швейцарца, обвинили в незаконной поставке газовых турбин Siemens стоимостью 111 миллионов евро в Крым через Санкт-Петербург в 2015-2016 годах, вопреки санкциям.
На Молдову надвигается облако пыли из Сахары, зацепит и Украину
Облако пыли из пустыни Сахара приближается к Молдове и Украине, создавая потенциальные проблемы со здоровьем для людей, чувствительных к загрязнению воздуха, и видимые пылевые отложения до завтрашнего вечера.
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове произошел взрыв, в регионе объявили воздушную тревогу из-за российских беспилотников, которые были замечены в этом районе. Сейчас воздушная тревога звучит, кроме Харьковской, в Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях.
Бывшие украинские пленные впервые рассказали об обмене с участием Венгрии
11 украинских военнопленных из Закарпатья, якобы венгерского происхождения, были переданы Россией Венгрии в прошлом году, но они утверждают, что являются украинцами без венгерских корней и гражданства, и на них оказывалось давление со стороны России, чтобы они заявили о венгерском гражданстве для обмена.
Дело Walt Disney в штате Флорида: стороны пришли к "мировому соглашению" по району Диснейленда
Компания Disney и губернатор Флориды Рон ДеСантис заключили мировое соглашение о прекращении судебной тяжбы за контроль над специальным районом, в который входит Мир Уолта Диснея, что открывает новую главу конструктивного взаимодействия между компанией и штатом.
Посол Украины: "Замораживание" войны было бы опасностью для всего мира
Посол Украины в Германии отвергает призывы к "замораживанию" войны, предупреждая, что это было бы опасно для мира и привело бы к дальнейшей эскалации, поскольку предыдущие переговоры с Россией с 2014 года не смогли предотвратить нынешнюю широкомасштабную войну.
12-летний мальчик погиб в результате удара по Харьковщине
12-летний мальчик погиб в результате российского удара по жилому кварталу в селе Боровая Харьковской области.
Блинкен и Столтенберг обсудили поддержку Украины со стороны НАТО
Блинкен и Столтенберг обсудили подготовку к предстоящему заседанию министров иностранных дел НАТО, в том числе усиление поддержки Украины со стороны НАТО, а также приоритеты Вашингтонского саммита, посвященного 75-й годовщине НАТО.
В Варшаве встретились руководители аграрных ведомств Польши и Украины
Руководители министерств сельского хозяйства Польши и Украины встретились в Варшаве для обсуждения аграрных вопросов с участием заместителей министров и представителей сельскохозяйственных организаций из обеих стран, где украинский министр Сольский развенчал негативные мифы об украинском аграрном секторе и отметил способность Украины выстоять и победить в войне с Россией.
Россияне обстреляли 8 громад Сумщины из ракет, минометов и БПЛА
27 марта российские войска обстреляли восемь населенных пунктов в Сумской области, осуществив 48 обстрелов с применением ракет, минометов и БПЛА, что привело к 179 взрывам.