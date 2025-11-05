Четыре спасателя ранены на Запорожье из-за атаки рф на микроавтобус

Четыре спасателя ранены в результате атаки российских войск FPV-дроном на микроавтобус в Запорожском районе Запорожской области, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Четыре спасателя ранены в результате вражеской атаки по Запорожскому району - написал Федоров.

По данным главы ОВА, российский FPV-дрон ударил по микроавтобусу, который двигался по автодороге. Транспортное средство уничтожено. Четыре человека получили травмы - им оказывается вся необходимая помощь, указал Федоров.

61 из 80 российских дронов обезврежен за ночь над Украиной