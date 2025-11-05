Четыре спасателя ранены на Запорожье из-за атаки рф на микроавтобус

ukenru
4 ноября, 23:11 • 20787 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 24403 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 50280 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 38711 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 37816 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 35036 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 50538 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 45595 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19661 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18728 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Более половины украинских беженцев в Германии нашли работу4 ноября, 21:42 • 4014 просмотра
На фронте зафиксировано 144 боестолкновения: ВСУ обезвредили более сотни оккупантов на Покровском направлении4 ноября, 21:57 • 6704 просмотра
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState5 ноября, 00:48 • 14671 просмотра
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина5 ноября, 01:11 • 18464 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo02:29 • 14907 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 50539 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 46621 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 45596 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 64509 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 62587 просмотра
УНН Lite
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 26127 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 40131 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 43076 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 38328 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 42182 просмотра
Четыре спасателя ранены на Запорожье из-за атаки рф на микроавтобус

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Российский FPV-дрон атаковал микроавтобус в Запорожье, уничтожив транспортное средство. Четверо спасателей получили ранения, им оказывается помощь.

Четыре спасателя ранены на Запорожье из-за атаки рф на микроавтобус

Четыре спасателя ранены в результате атаки российских войск FPV-дроном на микроавтобус в Запорожском районе Запорожской области, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН

Четыре спасателя ранены в результате вражеской атаки по Запорожскому району

- написал Федоров.

По данным главы ОВА, российский FPV-дрон ударил по микроавтобусу, который двигался по автодороге. Транспортное средство уничтожено. Четыре человека получили травмы - им оказывается вся необходимая помощь, указал Федоров.

61 из 80 российских дронов обезврежен за ночь над Украиной05.11.25, 09:19 • 480 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Иван Федоров