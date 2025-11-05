Четыре спасателя ранены на Запорожье из-за атаки рф на микроавтобус
Киев • УНН
Российский FPV-дрон атаковал микроавтобус в Запорожье, уничтожив транспортное средство. Четверо спасателей получили ранения, им оказывается помощь.
Четыре спасателя ранены в результате атаки российских войск FPV-дроном на микроавтобус в Запорожском районе Запорожской области, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Четыре спасателя ранены в результате вражеской атаки по Запорожскому району
По данным главы ОВА, российский FPV-дрон ударил по микроавтобусу, который двигался по автодороге. Транспортное средство уничтожено. Четыре человека получили травмы - им оказывается вся необходимая помощь, указал Федоров.
