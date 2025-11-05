Чотири рятувальники поранені на Запоріжжі через атаку рф на мікроавтобус
Київ • УНН
Російський fpv-дрон атакував мікроавтобус на Запоріжжі, знищивши транспортний засіб. Четверо рятувальників отримали поранення, їм надається допомога.
Чотири рятувальники поранені внаслідок атаки російських військ fpv-дроном на мікроавтобус у Запорізькому районі на Запоріжжі, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Чотири рятувальники поранені внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району
За даними голови ОВА, російський fpv-дрон ударив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Транспортний засіб знищено. Чотири людини отримали травми - їм надається уся необхідна допомога, вказав Федоров.
