Четыре автомобиля столкнулись на Сумщине: среди пострадавших ребенок

В Сумской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей, известно о 4 пострадавших, среди них - ребенок, открыто уголовное производство, сообщили в понедельник в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, вчера около 19:20 на улице Киевская села Бобрик Роменского района произошло столкновение между автомобилями, которые двигались в попутном направлении. В ДТП попали Volkswagen Caddy, Ford Fusion, Ford Fiesta и Nissan Versa.

"В результате аварии телесные повреждения получил 33-летний водитель Nissan Versa, которого госпитализировали в местную больницу. Также пострадали пассажиры этого транспортного средства - 30-летняя женщина и 6-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Им, как указано, была оказана медицинская помощь без госпитализации.

"Телесные повреждения получил и водитель Volkswagen Caddy", - отметили в полиции.

Все транспортные средства, как сообщается, изъяты и помещены на штрафплощадку. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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