Чотири автомобілі зіткнулися на Сумщині: серед постраждалих дитина

У Сумській області сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів, відомо про 4 постраждалих, серед них - дитина, відкрито кримінальне провадження, повідомили у понеділок у ГУНП в області, пише УНН.

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За попередньою інформацією, вчора близько 19:20 на вулиці Київська села Бобрик Роменського району відбулося зіткнення між автомобілями, які рухалися в попутному напрямку. У ДТП потрапили Volkswagen Caddy, Ford Fusion, Ford Fiesta та Nissan Versa.

"У результаті аварії тілесні ушкодження отримав 33-річний водій Nissan Versa, якого госпіталізували до місцевої лікарні. Також постраждали пасажири цього транспортного засобу - 30-річна жінка та 6-річна дитина", - ідеться у повідомленні.

Їм, як вказано, було надано медичну допомогу без госпіталізації.

"Тілесні ушкодження отримав і водій Volkswagen Caddy", - зазначили у поліції.

Усі транспортні засоби, як повідомляється, вилучено та поміщено на штрафмайданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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