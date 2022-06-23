Чешский суд отказал в экстрадиции россиянина Франчетти в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Верховный суд Праги отказал в экстрадиции россиянина Александра Франчетти в Украину из-за войны в стране, а также отсутствия гарантий соблюдение прав подозреваемого. Об этом УНН пишет со ссылкой на Radio Prague International.
Детали
По мнению суда, есть обоснованное опасение, что Франчетти, после экстрадиции в Украину, может подвергнуться преследованиям по причине поддержки аннексии Крыма, участия в боевых операциях на стороне пророссийских сепаратистов, а также наличия гражданства россии.
Делом Франчетти занимаются чешские правоохранительные органы. Полиция обвинила его в участии в сепаратистской группировке при оккупации Крымского полуострова.
Напомним
Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Чешской Республики еще в августе 2020 года по запросу прокуратуры АР Крым и города Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.
12 сентября 2021 года стало известно о задержании в Чешской Республике гражданина РФ Александра Франчетти по запросу Украины. 13 сентября Офис Генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче.
В МИД сообщили, что Киев работает над завершением всех необходимых процедур для передачи задержанного Украине.
В феврале этого года городской суд Праги разрешил экстрадировать в Украину ранее задержанного гражданина РФ Александра Франчетти за участие в оккупации Крыма.
Контекст
Франчетти обвиняется по статье 260 УК Украины (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Речь идет о причастности к созданию так называемой “Самообороны Крыма”, а также руководство незаконной разведгруппой “Северный ветер”. Она насчитывала 11 человек и отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких “экстремистских групп”. Информацию частично подтверждал и сам Франчетти в интервью СМИ.
По данным сайта “Миротворец", в 2014 году Франчетти приехал в Крым, вступил в незаконное вооруженное формирование “Самооборона Севастополя”, а затем организовал другое НВФ — разведгруппу “Северный ветер”. Франчетти был награжден медалью “За возвращение Крыма”.
Radio Prague сообщало ранее, что Франчетти работает фитнес-тренером и предпринимателем, а также ведет деятельность в Чехии с 1990-х годов и имеет право на постоянное проживание в Чехии.