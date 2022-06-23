Чеський суд відмовив в екстрадиції росіянина Франчетті до України

Деталі

На думку суду, є обґрунтоване побоювання, що Франчетті, після екстрадиції в Україну, може зазнати переслідувань через підтримку анексії Криму, участь у бойових операціях на боці проросійських сепаратистів, а також наявність громадянства росії.

Справою Франчетті займаються чеські правоохоронні органи. Поліція звинуватила його в участі у сепаратистському угрупованні під час окупації Кримського півострова.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Чеської Республіки ще у серпні 2020 року на запит прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу громадянина російської федерації.

12 вересня 2021 року стало відомо про затримання в Чеській Республіці громадянина рф Олександра Франчетті на запит України. 13 вересня Офіс Генерального прокурора підтвердив актуальність запиту на видачу.

У МЗС повідомили, що Київ працює над завершенням усіх необхідних процедур передачі затриманого Україні.

У лютому цього року міський суд Праги дозволив екстрадувати в Україну раніше затриманого громадянина рф Олександра Франчетті за участь в окупації Криму.

Контекст

Франчетті звинувачується за статтею 260 КК України (створення непередбачених законом воєнізованих чи збройних формувань). Йдеться про причетність до створення так званої “Самооборони Криму”, а також керівництво незаконною розвідгрупою “Північний вітер”. Вона налічувала 11 осіб і відповідала за охорону ліній електропередач, газопроводу, а також виявлення деяких екстремістських груп”. Інформацію частково підтверджував сам Франчетті в інтерв'ю ЗМІ.

За даними сайту “Миротворець", у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування “Самооборона Севастополя”, а потім організував інше НВФ — розвідгрупу “Північний вітер”. Франчетті був нагороджений медаллю “За повернення Криму”.

Radio Prague повідомляло раніше, що Франчетті працює фітнес-тренером та підприємцем, а також веде діяльність у Чехії з 1990-х років та має право на постійне проживання у Чехії.