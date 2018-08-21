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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Чешские кинематографисты проведут голодовку в поддержку Сенцова

Киев • УНН

 • 8797 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Чешские кинематографисты проведут “цепную” голодовку в поддержку заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Praha.

Чешские кинематографисты проведут голодовку в поддержку Сенцова

Во вторник, 21 августа, начнется “цепная” голодовка чешских кинематографистов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Одним из инициаторов голодовки называют 48-летнего режиссера-документалиста Вита Янечека, автора более 15 фильмов. Подробности акции кинематографистов не сообщаются.

Ранее, напоминает радиостанция, чешские кинематографисты уже обращались к депутатам нижней палаты парламента и сенаторов с призывом выступить в поддержку режиссера и направить протест в связи с делом Сенцова российской власти.

Как сообщал УНН, в субботу на Невском проспекте Санкт-Петербурга 10 человек с флагами Украины провели пикет с требованием к российским властям освободить режиссера Олега Сенцова. Соответствующие фотографии события на странице в Facebook распространило сообщество “Солидарность Санкт-Петербурга”.

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