Чешские кинематографисты проведут голодовку в поддержку Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Чешские кинематографисты проведут “цепную” голодовку в поддержку заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Praha.
Во вторник, 21 августа, начнется “цепная” голодовка чешских кинематографистов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Одним из инициаторов голодовки называют 48-летнего режиссера-документалиста Вита Янечека, автора более 15 фильмов. Подробности акции кинематографистов не сообщаются.
Ранее, напоминает радиостанция, чешские кинематографисты уже обращались к депутатам нижней палаты парламента и сенаторов с призывом выступить в поддержку режиссера и направить протест в связи с делом Сенцова российской власти.
Как сообщал УНН, в субботу на Невском проспекте Санкт-Петербурга 10 человек с флагами Украины провели пикет с требованием к российским властям освободить режиссера Олега Сенцова. Соответствующие фотографии события на странице в Facebook распространило сообщество “Солидарность Санкт-Петербурга”.