Чеські кінематографісти проведуть голодування на підтримку Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Чеські кінематографісти проведуть “ланцюгове” голодування на підтримку ув’язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Praha.
У вівторок, 21 серпня, розпочнеться “ланцюгове” голодування чеських кінематографістів на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Одним з ініціаторів голодування називають 48-річного режисера-документаліста Віта Янечека, автора понад 15 фільмів. Подробиці акції кінематографістів не повідомляються.
Раніше, нагадує радіостанція, чеські кінематографісти вже зверталися до депутатів Нижньої палати парламенту і сенаторів із закликом виступити на підтримку режисера і направити протест у зв’язку зі справою Сенцова російській владі.
Як повідомляв УНН, у суботу на Невському проспекті Санкт-Петербурга 10 людей з прапорами України провели пікет з вимогою до російської влади звільнити режисера Олега Сенцова. Відповідні фотографії з події на сторінці у Facebook розповсюдило співтовариство “Солідарність Санкт-Петербурга”.