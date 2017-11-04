Красный Крест признал исчезновения более 5 млн долларов на борьбу с Эболой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Международный комитет Красного Креста признал исчезновения более 5 миллионов долларов гуманитарной помощи на борьбу с эпидемией Эболы, передает УНН со ссылкой на “ВВС Украина”.
“Более пяти миллионов долларов гуманитарной помощи, собранных на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке, исчезли из-за мошенничества и коррупции, признали представители Красного Креста”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что аудиторы в ходе расследования обнаружили закупки по завышенным ценам, выплаты зарплат несуществующим работникам, а также фальшивые таможенные счета.
В свою очередь организация заявила, что намерена усилить финансовые правила и привлечь к ответственности всех виновных.
Как сообщал УНН, в ВОЗ заявили о изобретении вакцины против вируса Эбола.