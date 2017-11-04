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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 37326 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 105183 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 97146 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102481 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102188 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 83043 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Красный Крест признал исчезновения более 5 млн долларов на борьбу с Эболой

Красный Крест признал исчезновения более 5 млн долларов на борьбу с Эболой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Международный комитет Красного Креста признал исчезновения более 5 миллионов долларов гуманитарной помощи на борьбу с эпидемией Эболы, передает УНН со ссылкой на “ВВС Украина”.

“Более пяти миллионов долларов гуманитарной помощи, собранных на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке, исчезли из-за мошенничества и коррупции, признали представители Красного Креста”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что аудиторы в ходе расследования обнаружили закупки по завышенным ценам, выплаты зарплат несуществующим работникам, а также фальшивые таможенные счета.

В свою очередь организация заявила, что намерена усилить финансовые правила и привлечь к ответственности всех виновных.

Как сообщал УНН, в ВОЗ заявили о изобретении вакцины против вируса Эбола.

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