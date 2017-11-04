Красный Крест признал исчезновения более 5 млн долларов на борьбу с Эболой

“Более пяти миллионов долларов гуманитарной помощи, собранных на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке, исчезли из-за мошенничества и коррупции, признали представители Красного Креста”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что аудиторы в ходе расследования обнаружили закупки по завышенным ценам, выплаты зарплат несуществующим работникам, а также фальшивые таможенные счета.

В свою очередь организация заявила, что намерена усилить финансовые правила и привлечь к ответственности всех виновных.

Как сообщал УНН, в ВОЗ заявили о изобретении вакцины против вируса Эбола.