Червоний Хрест визнав зникнення понад 5 млн доларів на боротьбу з Еболою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста визнав зникнення понад 5 мільйонів доларів гуманітарної допомоги на боротьбу з епідемією Еболи, передає УНН з посиланням на “ВВС Україна”.
“Понад п’ять мільйонів доларів гуманітарної допомоги, зібраних на боротьбу з епідемією лихоманки Ебола в Західній Африці, зникли через шахрайство і корупцію, визнали представники Червоного Хреста”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що аудитори в ході розслідування виявили закупівлі за завищеними цінами, виплати зарплат неіснуючим працівникам, а також фальшиві митні рахунку.
У свою чергу організація заявила, що має намір посилити фінансові правила і притягнути до відповідальності всіх винних.
Як повідомляв УНН, у ВООЗ заявили про винайдення вакцини проти вірусу Ебола.