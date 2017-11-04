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Червоний Хрест визнав зникнення понад 5 млн доларів на боротьбу з Еболою

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста визнав зникнення понад 5 мільйонів доларів гуманітарної допомоги на боротьбу з епідемією Еболи, передає УНН з посиланням на “ВВС Україна”.

“Понад п’ять мільйонів доларів гуманітарної допомоги, зібраних на боротьбу з епідемією лихоманки Ебола в Західній Африці, зникли через шахрайство і корупцію, визнали представники Червоного Хреста”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що аудитори в ході розслідування виявили закупівлі за завищеними цінами, виплати зарплат неіснуючим працівникам, а також фальшиві митні рахунку.

У свою чергу організація заявила, що має намір посилити фінансові правила і притягнути до відповідальності всіх винних.

Як повідомляв УНН, у ВООЗ заявили про винайдення вакцини проти вірусу Ебола.

Українські Національні Новини

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