Красный Крест наконец едет в Мариуполь

Цитата

"Мы едем из Запорожья в Мариуполь, чтобы обеспечить безопасный проход для гражданских лиц, которые хотят бежать из города", - говорит Люсиль, член МККК в видеообращении, опубликованном МККК в Twitter.

Notre équipe est en route pour faciliter le passage en toute sécurité des civils hors de Mariupol. pic.twitter.com/M90tBkYKX2

Ранее

Как писал УНН, накануне Международный комитет Красного Креста заявил, что его команды готовы содействовать эвакуации мирного населения из блокадного Мариуполя.