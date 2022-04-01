Красный Крест наконец едет в Мариуполь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил в пятницу, что он, наконец, направляется в Мариуполь для эвакуации мирного населения, пишет УНН.
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"Мы едем из Запорожья в Мариуполь, чтобы обеспечить безопасный проход для гражданских лиц, которые хотят бежать из города", - говорит Люсиль, член МККК в видеообращении, опубликованном МККК в Twitter.
Notre équipe est en route pour faciliter le passage en toute sécurité des civils hors de Mariupol. pic.twitter.com/M90tBkYKX2— CICR (@CICR_fr) April 1, 2022
Ранее
Как писал УНН, накануне Международный комитет Красного Креста заявил, что его команды готовы содействовать эвакуации мирного населения из блокадного Мариуполя.