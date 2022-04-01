Червоний Хрест нарешті їде до Маріуполя

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"Ми їдемо із Запоріжжя в Маріуполь, щоб забезпечити безпечний прохід для цивільних осіб, які хочуть втекти з міста", - говорить Люсіль, член МКЧХ у відеозверненні, опублікованому МКЧХ в Twitter.

Notre équipe est en route pour faciliter le passage en toute sécurité des civils hors de Mariupol. pic.twitter.com/M90tBkYKX2

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Як писав УНН, напередодні Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що його команди готові сприяти евакуації мирного населення з блокадного Маріуполя.