Червоний Хрест нарешті їде до Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив у п'ятницю, що він, нарешті, прямує до Маріуполя для евакуації мирного населення, пише УНН.
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"Ми їдемо із Запоріжжя в Маріуполь, щоб забезпечити безпечний прохід для цивільних осіб, які хочуть втекти з міста", - говорить Люсіль, член МКЧХ у відеозверненні, опублікованому МКЧХ в Twitter.
Notre équipe est en route pour faciliter le passage en toute sécurité des civils hors de Mariupol. pic.twitter.com/M90tBkYKX2— CICR (@CICR_fr) April 1, 2022
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Як писав УНН, напередодні Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що його команди готові сприяти евакуації мирного населення з блокадного Маріуполя.