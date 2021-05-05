Красное мясо увеличивает риск развития сердечных заболеваний, диабета и рака - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Потребление красного мяса увеличивает риск развития сердечных заболеваний. К такому выводу пришли исследователи Национального института здоровья (National Institutes of Health, USA), передает УНН.
Детали
Дело в том, что красное мясо содержит большое количество холина, лецитина и карнитина.
В процессе переваривания этих питательных веществ кишечные бактерии выделяют побочный продукт ТМАО (триметиламиноксид, также известен как триметиламин N-оксид). Он повышает риск сердечных приступов, а также инсультов.
Так, ученые провели эксперимент с 113 добровольцами, которых разделили на три группы. Одни часто ели красное мясо, другие — белое, а третьи придерживались вегетарианской диеты.
Через месяц уровень ТМАО в крови представителей первой группы был в 3-10 раз выше, чем у остальных.
Кроме того, красное мясо увеличивает риск развития онкологии. К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения, в 2015 году.
Тогда Международное агентство по изучению рака (агентство ВООЗ) классифицировало красное мясо как “вероятно” канцерогенное или вызывающее рак.
Чуть ранее — в 2007 году — американские ученые нашли взаимосвязь между употреблением красного мяса, колоректальным раком (рак различных отделов толстой и прямой кишки, — ред.), раком легких, пищевода и печени. Свои выводы специалисты подкрепили результатами исследования, в котором приняли участие 500 тыс. человек в возрасте от 50 до 71 года.
Более того, красное мясо может повышать уровень развития диабета ІІ типа. К такому выводу пришли исследователи NIH. Речь идет об употребление как необработанного, так и переработанного красного мяса.
Дополнение
Минздрав Украины рекомендует украинцам потреблять не более 500 гр в неделю красного мяса.
Справка
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.