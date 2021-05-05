Червоне м'ясо збільшує ризик розвитку серцевих захворювань, діабету і раку - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Споживання червоного м’яса збільшує ризик розвитку серцевих захворювань. До такого висновку прийшли дослідники Національного інституту здоров’я (National Institutes of Health, USA), передає УНН.
Деталі
Справа в тому, що червоне м’ясо містить велику кількість холіну, лецитину і карнітину.
В процесі перетравлення цих поживних речовин кишкові бактерії виділяють побічний продукт ТМАО (тріметіламіноксід, також відомий як тріметіламін N-оксид). Він підвищує ризик серцевих нападів, а також інсультів.
Так, вчені провели експеримент з 113 добровольцями, яких розділили на три групи. Одні часто їли червоне м’ясо, інші — біле, а треті дотримувалися вегетаріанської дієти.
Через місяць рівень ТМАО в крові представників першої групи був в 3-10 разів вище, ніж у інших.
Крім того, червоне м’ясо збільшує ризик розвитку онкології. До такого висновку прийшла Всесвітня організація охорони здоров’я, в 2015 році.
Тоді Міжнародне агентство з вивчення раку (агентство ВООЗ) класифікувало червоне м’ясо як “ймовірно” канцерогенним або таким, що викликає рак.
Трохи раніше — в 2007 році — американські вчені знайшли взаємозв’язок між вживанням червоного м’яса, колоректальний рак (рак різних відділів товстої і прямої кишки, — ред.), рак легенів, стравоходу і печінки. Свої висновки фахівці підкріпили результатами дослідження, в якому взяли участь 500 тис. осіб у віці від 50 до 71 року.
Більш того, червоне м’ясо може підвищувати рівень розвитку діабету ІІ типу. До такого висновку прийшли дослідники NIH. Йдеться про вживання як необробленого, так і переробленого червоного м’яса.
Доповнення
МОЗ України рекомендує українцям споживати не більше 500 гр в тиждень червоного м’яса.
Довідка
Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.