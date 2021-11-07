"Красная" зона в Киеве: из-за нарушения COVID-правил в транспорте составили уже около 40 протоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. С начала действия "красной" зоны карантина в Киеве правоохранители проверили уже более 1,8 тыс. транспортных средств на предмет соблюдения COVID-ограничений. По результатам уже составили 37 админпротоколов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Киева.
Детали
По данным столичной полиции, в общем 1-6 ноября проведено 3 393 проверки, бизнеса - 1 495, на транспорте - 1 898.
По результатам проверок бизнеса правоохранители составили 47 админпротоколов за ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП. За нарушения на транспорте составили 37 таких протоколов, и еще 1 159 админпостановления по ч. 2 Ст. 44-3 КУоАП.
Контекст
С понедельника, 1 ноября, Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.
Общественный транспорт закрывать не собираются. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт. А выборочно-специальные группы правоохранителей.
Работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать и проводить:
* заведения питания
* отели
* учреждения социальной защиты
* спортзалы и фитнес-центры
* ЦПАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
* торгово-развлекательные центры
* массовые мероприятия