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"Черноморец" уступил "Заре"

"Черноморец" уступил "Заре"

Киев  •  УНН

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Решающий гол забил Яков Башич на 92-й минуте встречи.

Луганская "Заря" одолела одесский "Черноморец" в последнем матче субботы в 17-м туре украинской Премьер-лиги, сообщает УНН.

"Заря" - "Черноморец" - 2:1.

Встреча состоялась на столичном стадионе "Динамо". "Заря" вырвала победу на последних секундах встречи.

Счет на 9-й минуте открыл полузащитник "Зари" Петар Мичин. Денис Янаков на 81-й минуте сравнял счет, а автором победного гола стал хорватский хавбек "Зари" Яков Башич (90+2).

Турнирное положение: "Динамо" - 40 очков (после 16-ти игр), "Александрия" - 38 (17), "Шахтер" - 33 (15), "Кривбасс" - 31 (16), "Полесье" - 24 (16), "Карпаты" - 24 (17), "Рух" - 23 (16), "Заря" - 22 (16), "Верес" - 19 (16), ЛНЗ - 19 (17), "Ворскла" - 16 (17), "Левый Берег" - 16 (17), "Колос" - 15 (16), "Черноморец" - 12 (17), "Оболонь" - 11 (16), "Ингулец" - 9 (15).

Завтра, 15 декабря, "Ингулец" из Петрово сыграет с ковалевским "Колосом", львовский "Рух" сойдется со столичной "Оболонью", а "Полесье" будет противостоять "Шахтеру".

А в понедельник "Динамо" встретится в столице с "Вересом".  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спорт
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