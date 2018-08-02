Черниговская область: для маленьких футболистов строят восемь футбольных полей

В облгосадминистрации уточнили, что до 1 сентября текущего года планируется завершить работы по строительству футбольных полей в г. Чернигов (3), г. Корюковка (2), г. Бахмач (1), пгт Варнава (1) и пгт Куликовка (1).

При этом, по данным ОГА, с начала года на территории области построено и введено в эксплуатацию уже 3 футбольных мини-площадки.

Напомним, что в этом году для детей Херсонской области уже построили 10 футбольных мини-полей.

А на днях об успешной реализации программы по строительству футбольных мини-полей заявили в ФФУ.

"Федерация футбола приветствует такую ​​политику государства, ведь именно создание футбольной инфраструктуры является главным основанием развития юношеского футбола и физического воспитания украинской молодежи", - отметил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов.

В Федерации напомнили, что определили своей целью "реализовать очень амбициозный "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50-ти стадионов".

"И мы уверенно движемся к реализации этой цели. Если, например, до 2014 года было построено 768 площадок для футбола, то с 2014-го по 2018 год уже построено более 720 объектов футбольной инфраструктуры (в частности, восемь стадионов). Сейчас на этапе строительства находятся около 800 объектов", - отметил Протасов.