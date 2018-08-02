Чернігівщина: для маленьких футболістів будують вісім футбольних полів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Чернігівській області триває будівництво восьми нових футбольних міні-полів. Про це УНН повідомили у Чернігівській ОДА.
В облдержадміністрації уточнили, що до 1 вересня поточного року планується завершити роботи із будівництва футбольних полів у м. Чернігів (3), м. Корюківка (2), м. Бахмач (1), смт Варнава (1) та смт Куликівка (1).
При цьому, за даними ОДА, з початку року на території області збудовано та введено в експлуатацію вже 3 футбольних міні-майданчики.
Нагадаємо, що цього року для дітей Херсонщини вже збудували 10 футбольних міні-полів.
А днями про успішну реалізацію програми із будівництва футбольних міні-полів заявили у ФФУ.
“Федерація футболу вітає таку політику держави, адже саме створення футбольної інфраструктури є головним підґрунтям розвитку юнацького футболу та фізичного виховання української молоді”, — зазначив перший віце-президент ФФУ Олег Протасов.
У Федерації нагадали, що визначили собі за мету “реалізувати дуже амбітний "план Маршалла", який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2 500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50-ти стадіонів”.
“І ми впевнено рухаємося до реалізації цієї мети. Якщо, наприклад, до 2014 року було збудовано 768 майданчиків для футболу, то з 2014-го по 2018 рік уже збудовано понад 720 об’єктів футбольної інфраструктури (зокрема, вісім стадіонів). Зараз на етапі будівництва перебувають близько 800 об’єктів”, — зауважив Протасов.