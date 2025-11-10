ukenru
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 8398 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 39902 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 74250 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 71981 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 99404 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 71874 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 14:50 • 57410 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 52151 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 71756 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Черкасский "ЛНЗ" сенсационно победил "Динамо" в Киеве, установив исторический рекорд УПЛ: реакция тренеров

Киев • УНН

 • 1558 просмотра

Черкасский "ЛНЗ" одержал неожиданную победу над киевским "Динамо" со счетом 1:0 в 12-м туре УПЛ благодаря голу Евгения Пастуха. Эта победа сделала "ЛНЗ" первой командой в истории УПЛ, которая обыграла "Шахтер" и "Динамо" на выезде в одном сезоне.

Черкасский "ЛНЗ" сенсационно победил "Динамо" в Киеве, установив исторический рекорд УПЛ: реакция тренеров

Черкасский "ЛНЗ" неожиданно победил в Киеве действующих чемпионов Украины, футболистов киевского "Динамо" в 12-м туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ) - 1:0. Единственным голом в добавленное к первому тайму время отличился форвард гостей Евгений Пастух, сообщает УНН.

Детали

После игры наставник "ЛНЗ" Виталий Пономарев отметил, что команда тщательно готовилась к поединку против "Динамо".

Это очень качественная команда с качественными, индивидуально сильными футболистами. Нужно было к ним соответственно индивидуально готовиться, мы не могли выйти и играть с "Динамо", как с любой другой командой. Конечно, соперник играл на этой неделе матч Еврокубков, и это также влияет на физическое состояние. Хочу поблагодарить свою команду, которая полностью выполнила установку тренерского штаба

- сказал Пономарев.

В свою очередь главный тренер киевлян Александр Шовковский посетовал на очень насыщенный график подопечных.

Могу констатировать тот факт, что нам не хватало свежести, не хватало эмоций. У нас был напряженный период – четыре довольно непростых матча, и время на восстановление через два дня на третий, через три на четвертый. Плюс логистические моменты. Безусловно, это не могло не повлиять на наши действия

- отметил специалист.

Дополнение

Черкасский "ЛНЗ" стал первой командой в истории УПЛ, которая смогла на выезде победить обоих грандов - "Шахтер" и "Динамо" - в текущем сезоне.

После этой победы "ЛНЗ" с 23 очками делит в турнирной таблице вторую строчку с житомирским "Полесьем". Первым с 27 очками идет "Шахтер", "Динамо" с 20 пунктами - лишь четвертое.

Напомним

Киевское "Динамо" минимально переиграло донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины. На гол Луки Мейреллиша, "бело-синие" ответили голами Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро.

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Премьер-лига Украины
Киев