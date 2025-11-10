Черкасский "ЛНЗ" сенсационно победил "Динамо" в Киеве, установив исторический рекорд УПЛ: реакция тренеров

Черкасский "ЛНЗ" неожиданно победил в Киеве действующих чемпионов Украины, футболистов киевского "Динамо" в 12-м туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ) - 1:0. Единственным голом в добавленное к первому тайму время отличился форвард гостей Евгений Пастух, сообщает УНН.

После игры наставник "ЛНЗ" Виталий Пономарев отметил, что команда тщательно готовилась к поединку против "Динамо".

Это очень качественная команда с качественными, индивидуально сильными футболистами. Нужно было к ним соответственно индивидуально готовиться, мы не могли выйти и играть с "Динамо", как с любой другой командой. Конечно, соперник играл на этой неделе матч Еврокубков, и это также влияет на физическое состояние. Хочу поблагодарить свою команду, которая полностью выполнила установку тренерского штаба

В свою очередь главный тренер киевлян Александр Шовковский посетовал на очень насыщенный график подопечных.

Могу констатировать тот факт, что нам не хватало свежести, не хватало эмоций. У нас был напряженный период – четыре довольно непростых матча, и время на восстановление через два дня на третий, через три на четвертый. Плюс логистические моменты. Безусловно, это не могло не повлиять на наши действия