Черкасский "ЛНЗ" сенсационно победил "Динамо" в Киеве, установив исторический рекорд УПЛ: реакция тренеров
Киев • УНН
Черкасский "ЛНЗ" одержал неожиданную победу над киевским "Динамо" со счетом 1:0 в 12-м туре УПЛ благодаря голу Евгения Пастуха. Эта победа сделала "ЛНЗ" первой командой в истории УПЛ, которая обыграла "Шахтер" и "Динамо" на выезде в одном сезоне.
Черкасский "ЛНЗ" неожиданно победил в Киеве действующих чемпионов Украины, футболистов киевского "Динамо" в 12-м туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ) - 1:0. Единственным голом в добавленное к первому тайму время отличился форвард гостей Евгений Пастух, сообщает УНН.
Детали
После игры наставник "ЛНЗ" Виталий Пономарев отметил, что команда тщательно готовилась к поединку против "Динамо".
Это очень качественная команда с качественными, индивидуально сильными футболистами. Нужно было к ним соответственно индивидуально готовиться, мы не могли выйти и играть с "Динамо", как с любой другой командой. Конечно, соперник играл на этой неделе матч Еврокубков, и это также влияет на физическое состояние. Хочу поблагодарить свою команду, которая полностью выполнила установку тренерского штаба
В свою очередь главный тренер киевлян Александр Шовковский посетовал на очень насыщенный график подопечных.
Могу констатировать тот факт, что нам не хватало свежести, не хватало эмоций. У нас был напряженный период – четыре довольно непростых матча, и время на восстановление через два дня на третий, через три на четвертый. Плюс логистические моменты. Безусловно, это не могло не повлиять на наши действия
Дополнение
Черкасский "ЛНЗ" стал первой командой в истории УПЛ, которая смогла на выезде победить обоих грандов - "Шахтер" и "Динамо" - в текущем сезоне.
После этой победы "ЛНЗ" с 23 очками делит в турнирной таблице вторую строчку с житомирским "Полесьем". Первым с 27 очками идет "Шахтер", "Динамо" с 20 пунктами - лишь четвертое.
Напомним
Киевское "Динамо" минимально переиграло донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины. На гол Луки Мейреллиша, "бело-синие" ответили голами Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро.
