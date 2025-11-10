Черкаський "ЛНЗ" сенсаційно переміг "Динамо" у Києві, встановивши історичний рекорд УПЛ: реакція тренерів

Черкаський "ЛНЗ" несподіванно переміг у Києві чинних чемпіонів України, футболістів київського "Динамо" у 12-му турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ) - 1:0. Єдиним голом у доданий до першого тайму час відзначився форвард гостей Євгеній Пастух, повідомляє УНН.

Деталі

Після гри наставник "ЛНЗ" Віталій Пономарьов зазначив, що команда ретельно готувалася до поєдинку проти "Динамо".

Це дуже якісна команда із якісними, індивідуально сильними футболістами. Потрібно було до них відповідно індивідуально готуватися, ми не могли вийти і грати з "Динамо", як із будь якою іншою командою. Звичайно, що суперник грав на цьому тижні матч Єврокубків, і це також впливає на фізичний стан. Хочу подякувати своїй команді, яка повністю виконала установку тренерського штабу - сказав Пономарьов.

У свою чергу головний тренер киян Олександр Шовковський нарікнув на дуже насичений графік підопчних.

Можу констатувати той факт, що нам не вистачало свіжості, не вистачало емоцій. У нас був напружений період – чотири доволі непрості матчі, і час на відновлення через два дні на третій, через три на четвертий. Плюс логістичні моменти. Безумовно, це не могло не вплинути на наші дії - зазначив фахівець.

Доповнення

Черкаський "ЛНЗ" став першою командою в історії УПЛ, як спромоглася на виїзді перемогти обох грандів - "Шахтар" і "Динамо" - в одному сезоні.

Після цієї звитяги "ЛНЗ" з 23 очками ділить у турнірній таблиці другу сходинку з житомирським "Поліссям". Першим із 27 очками йде "Шахтар", "Динамо" з 20 пунктами - лише четверте.

Нагадаємо

Київське "Динамо" мінімально переграло донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубку України. На гол Луки Мейрелліша, "біло-сині" відповіли голами Андрія Ярмоленка та Едуардо Герреро.

