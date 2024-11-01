Черкасская область подверглась ночной атаке рф «шахедами»: что известно о последствиях

Ночью российские дроны атаковали Черкасскую область, по целям работала ПВО. Обломки беспилотников повредили жилую инфраструктуру на Золотонощине, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг снова атаковал нашу Черкасскую область. По воздушным целям работали средства ПВО. Результаты уточняем. Обломки «шахедов» натворили беды. В частности, на Золотоношщине повреждена жилая инфраструктура. Но самое главное - без пострадавших