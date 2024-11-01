Черкасская область подверглась ночной атаке рф «шахедами»: что известно о последствиях
Киев • УНН
Ночью российские дроны атаковали Черкасскую область, по целям работала ПВО. Обломки беспилотников повредили жилую инфраструктуру на Золотоношщине, пострадавших нет.
Ночью российские дроны атаковали Черкасскую область, по целям работала ПВО. Обломки беспилотников повредили жилую инфраструктуру на Золотонощине, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг снова атаковал нашу Черкасскую область. По воздушным целям работали средства ПВО. Результаты уточняем. Обломки «шахедов» натворили беды. В частности, на Золотоношщине повреждена жилая инфраструктура. Но самое главное - без пострадавших
По его словам, все профильные службы работают.
Над Украиной сбили 31 дрон и ракету во время ночной атаки рф1 ноября 2024, 06:36 • 5487 просмотров