Черкасская область подверглась ночной атаке рф «шахедами»: что известно о последствиях

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 103817 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 118579 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 120335 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 140786 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 125408 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 176049 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128846 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124443 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

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От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 160471 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Черкасская область подверглась ночной атаке рф «шахедами»: что известно о последствиях

Черкасская область подверглась ночной атаке рф «шахедами»: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

07:20 • 1013 просмотра

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Ночью российские дроны атаковали Черкасскую область, по целям работала ПВО. Обломки беспилотников повредили жилую инфраструктуру на Золотоношщине, пострадавших нет.

Ночью российские дроны атаковали Черкасскую область, по целям работала ПВО. Обломки беспилотников повредили жилую инфраструктуру на Золотонощине, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг снова атаковал нашу Черкасскую область. По воздушным целям работали средства ПВО. Результаты уточняем. Обломки «шахедов» натворили беды. В частности, на Золотоношщине повреждена жилая инфраструктура. Но самое главное - без пострадавших

- написал Табурец

По его словам, все профильные службы работают.

Над Украиной сбили 31 дрон и ракету во время ночной атаки рф1 ноября 2024, 06:36 • 5487 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
cherkasyЧеркассы