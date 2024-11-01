Над Украиной сбили 31 дрон и ракету во время ночной атаки рф

россия ночью атаковала Украину 48 дронами и 3 ракетами Х-59/69. ПВО сбила 31 беспилотник и одну ракету, еще 14 дронов потеряно, 3 полетели в беларусь, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 ноября (с 18.00 31 октября) враг нанес удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Херсонщины, также атаковал 48-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск - рф. Тактическая авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожской области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 31 вражеского БПЛА, 14 беспилотников локально потеряно, три БПЛА - улетели в направлении беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей