Над Украиной сбили 31 дрон и ракету во время ночной атаки рф

ukenru
Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 103824 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
13:31 • 115730 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 118589 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 120344 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 140803 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 125412 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 176062 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128846 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124443 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 160479 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вражеский удар по пожарной части в Одессе: спасатели оказались под обстрелом

Вражеский удар по пожарной части в Одессе: спасатели оказались под обстрелом

22:00 • 48954 просмотра
В Харькове произошел взрыв

В Харькове произошел взрыв

00:49 • 55272 просмотра
Четыре области Украины оказались под угрозой баллистического удара

Четыре области Украины оказались под угрозой баллистического удара

02:35 • 53346 просмотра
Монреаль: более 45 стран согласовали план возвращения депортированных украинцев

Монреаль: более 45 стран согласовали план возвращения депортированных украинцев

02:50 • 61438 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

05:19 • 31585 просмотра
публикации
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

10:01 • 140804 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 139502 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 176063 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

30 октября 2024, 12:10 • 146332 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

30 октября 2024, 10:08 • 160480 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

05:19 • 31585 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

16:19 • 57642 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 84595 просмотра
"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

15:58 • 51920 просмотра
Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

15:09 • 80834 просмотра
Актуальное
Над Украиной сбили 31 дрон и ракету во время ночной атаки рф

Над Украиной сбили 31 дрон и ракету во время ночной атаки рф

Киев  •  УНН

06:36 • 5036 просмотра

Read in English

россия атаковала Украину 48 дронами и 3 ракетами Х-59/69, ПВО сбила 31 беспилотник и одну ракету. В результате атаки повреждены гражданские объекты в нескольких областях, жертв нет.

россия ночью атаковала Украину 48 дронами и 3 ракетами Х-59/69. ПВО сбила 31 беспилотник и одну ракету, еще 14 дронов потеряно, 3 полетели в беларусь, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 ноября (с 18.00 31 октября) враг нанес удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Херсонщины, также атаковал 48-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск - рф. Тактическая авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожской области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 31 вражеского БПЛА, 14 беспилотников локально потеряно, три БПЛА - улетели в направлении беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей

- сообщили в ВС ВСУ.

Противовоздушная оборона, как указано, работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

"По предварительным результатам, обошлось без жертв. Однако, в результате российской ракетно-дроновой атаки, из-за падения обломков, повреждены несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях", - отметили в Воздушных силах.

На фронте за сутки 170 боев: где оккупанты атаковали больше всего1 ноября 2024, 06:31 • 5338 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина