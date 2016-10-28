"Черкасские Обезьяны" потерпели поражение в матче против "Днепра"
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 27 октября. УНН. Сегодня состоялся очередной матч в рамках Суперлиги Пари-Матч, в котором БК "Черкасские Обезьяны" проиграли "Днепру". Об этом сообщили в пресс-службе черкасской команды, передает УНН-Центр.
Первые четыре очка получили "Черкасские Обезьяны" и к середине четверти счет не менялся. Ситуацию изменили трехочковые Тимофеенко и Ревзина - "Днепр" вышел вперед и продолжал лидировать в течение игры.
Самыми результативными игроками "Обезьян" стали Кальниченко и Кобец, а среди днепрян отличились Мишула и Тимофеенко.