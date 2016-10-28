"Черкасские Обезьяны" потерпели поражение в матче против "Днепра"

Первые четыре очка получили "Черкасские Обезьяны" и к середине четверти счет не менялся. Ситуацию изменили трехочковые Тимофеенко и Ревзина - "Днепр" вышел вперед и продолжал лидировать в течение игры.

Самыми результативными игроками "Обезьян" стали Кальниченко и Кобец, а среди днепрян отличились Мишула и Тимофеенко.