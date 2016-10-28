“Черкаські Мавпи” зазнали поразки у матчі проти “Дніпра”
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні відбувся черговий матч у рамках Суперліги Парі-Матч, в якому БК “Черкаські Мавпи” програли “Дніпру”. Про це повідомили у прес-службі черкаської команди, передає УНН-Центр.
Перші чотири очки здобули “Черкаські Мавпи” і до середини чверті рахунок не змінювався. Ситуацію змінили триочкові Тимофеєнка та Ревзіна — “Дніпро” вийшов вперед і продовжував лідирувати протягом гри.
Найрезультативнішими гравцями “Мавп” стали Кальніченко та Кобець, а серед дніпрян відзначилися Мішула й Тимофеєнко.