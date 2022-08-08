Очередной вечер для оккупантов перестает быть спокойным: в западной части Мелитополя прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В западной части Мелитополя было слышно уже около 10 мощных взрывов. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров, передает УНН.
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"Очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным. В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов. Верим в ВСУ и ждем хороших новостей для украинцев и сокрушительных для рашистов", - отметил он.
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Сегодня ночью, 8 августа, высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя.