Черговий вечір для окупантів перестає бути спокійним: в західній частині Мелітополя прогриміли вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. В західній частині Мелітополя було чутно вже близько 10 потужних вибухів. Про це повідомив міський голова Іван Федоров, передає УНН.
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"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів", - зазначив він.
Додамо
Сьогодні вночі, 8 серпня, високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.