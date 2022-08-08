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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 10554 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Черговий вечір для окупантів перестає бути спокійним: в західній частині Мелітополя прогриміли вибухи

Черговий вечір для окупантів перестає бути спокійним: в західній частині Мелітополя прогриміли вибухи

Київ • УНН

 • 146524 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. В західній частині Мелітополя було чутно вже близько 10 потужних вибухів. Про це повідомив міський голова Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів", - зазначив він.

Додамо 

Сьогодні вночі, 8 серпня, високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.

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