"Очередной террор": в ОП показали фото завалов и спасения людей после удара рф по Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко показал фото работ спасателей на месте удара рф по рынку в Харьковской области, пишет УНН.
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"Спасатели Харьковской области достают людей из-под завалов после очередной российской атаки. Очередной террор наших людей в начале недели. Это ужасные фото, на которые нельзя смотреть без слез. Но эти фото должен видеть мир и усиливать помощь в преодолении российской тирании", - написал Тимошенко в понедельник, 9 января, в Telegram.
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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в Харьковской области 9 января, известно о 7 раненых, среди них - ребенок.