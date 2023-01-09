"Очередной террор": в ОП показали фото завалов и спасения людей после удара рф по Харьковской области

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"Спасатели Харьковской области достают людей из-под завалов после очередной российской атаки. Очередной террор наших людей в начале недели. Это ужасные фото, на которые нельзя смотреть без слез. Но эти фото должен видеть мир и усиливать помощь в преодолении российской тирании", - написал Тимошенко в понедельник, 9 января, в Telegram.

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в Харьковской области 9 января, известно о 7 раненых, среди них - ребенок.