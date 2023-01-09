"Черговий терор": в ОП показали фото завалів і порятунку людей після удару рф по Харківщині

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"Рятувальники Харківщини дістають людей з-під завалів після чергової російської атаки. Черговий терор наших людей на початку тижня. Це жахливі фото, на які не можна дивитися без сліз. Але ці фото має бачити світ і посилювати допомогу в подоланні російської тиранії", - написав Тимошенко у понеділок, 9 січня, у Telegram.

Доповнення

Російські окупанти завдали ракетний удар по ринку на Харківщині 9 січня, відомо про 7 поранених, серед них - дитина.