Очередные свидетели по делу А.Чийгоза не смогли ничего сказать об обвиняемом

"Первым свидетелем обвинения, вызванным в этот день стал Александр Филонов. Как и значительное количество допрошенных ранее потерпевших и свидетелей, Филонов 23 февраля 2014 года вступил в ряды" народного ополчения ", где был записан в 9 роту. 26 февраля примерно в 10 утра ему позвонил командир взвода и сообщил, что необходимо прибыть к зданию Верховной Рады АРК ... Через час-полтора после прибытия свидетеля началась давка. В давке видел Аксенова и Шеремета. Находился у Верховной Рады АРК свидетель Филонов до вечера вместе с членами своей роты. Ахтема Чийгоза не знает, не видел, ничего о его действиях сообщить не смог ", - написал адвокат.

Другим допрошенным свидетелем был Виктор Муравьев, который рассказал, что 26 февраля он увидел по телевизору трансляцию событий у Верховной Рады АРК и принял решение поехать туда. Затем, во время допроса выяснилось, что ранее на предварительном следствии он дал другие показания.

"Согласно ранее данным показаниям, накануне 25 февраля 2014 года ему позвонил его знакомый Киселев и сообщил, что 26 февраля в 14:00 возле Верховной Рады АРК состоится митинг. Также в ходе допроса выяснилось, что свидетель Муравьев работает в должности внештатного советника главы Республики Крым, в подтверждение чего им было продемонстрировано суду соответствующее удостоверение ", - написал адвокат.

По словам свидетеля, когда он прибыл в Верховную Раду он встретил там Аксенова и Шеремета, Пархоменко, Гусева, Киселева. Далее он сопровождал Аксенова во внутреннем дворе, чтобы обеспечить ему безопасность. Перемещаясь вместе с Аксеновым он стал свидетелем того, как Чубаров и Аксенов призвали митингующих к спокойствию и соблюдению порядка.

"В какой-то момент началась давка, свидетель почувствовал боль в сердце и покинул внутренний двор, обратившись к медикам, которые дежурили неподалеку. Медики сделали ему укол, после чего он находился еще около часа у здания, не заходя во внутренний двор. Ахтема Чийгоза не видел ничего о его действиях не знает. Во время допроса свидетеля Муравьева защитой было заявлено частичное обнародование его показаний в части существенных противоречий с показаниями, данными в ходе предварительного расследования. При рассмотрении данного ходатайства суд проявил непоследовательную позицию с выраженным обвинительным уклоном. На этот раз, во время обсуждения ходатайства защиты прокурор заявила, что требует объявить показания полностью, по сути заявив самостоятельное ходатайство и суд в очередной раз занял сторону обвинения. С дополнительно объявленных показаний свидетеля сообщалось, что неизвестный мужчина пытался схватить свидетеля и затянуть в толпу, но свидетель его оттолкнул . Имел ли Ахтем Чийгоз какое-то отношение до этого неизвестного человека, свидетель утвердительно ответить не смог ", - отметил Н.Полозов.

Также должен был быть допрошен и третий свидетель - член партии "Русское единство" и по совместительству член "народного ополчения" Ярослав Анохин. Однако допрос свидетеля был прерван из-за технических неполадок с видеосвязью, в связи с чем, его допрос продолжится завтра.

"Судебное заседание началось с ходатайства защиты о доставке Ахтема Чийгоза в зал судебного заседания. Несмотря на то, что одним из оснований ходатайства является неудовлетворительное качество видеосвязи, частые обрывы, плохой звук, влекущий задержку времени в судебном разбирательстве в чем была возможность убедиться в ходе сегодняшнего суда, что завершился раньше установленного регламентом времени, как раз из-за подобных технических неисправностей, судьи в очередной раз отказались устранить нарушения права Чийгоза на личное присутствие в зале суда и оставили данное ходатайство без рассмотрения ", - добавил Н.Полозов.

По его словам, завтрашнее заседание будет проходить до 12:30, а заседание 7 ноября по ходатайству защиты будет отложено.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.

Как сообщал УНН, 1 ноября "верховный суд" допросил четырех свидетелей по "делу Чийгоза", но они не смогли что-то сообщить о обвиняемом .