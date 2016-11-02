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Чергові свідки у справі А.Чийгоза не змогли нічого сказати про обвинуваченого

Чергові свідки у справі А.Чийгоза не змогли нічого сказати про обвинуваченого

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Підконтрольний Росії "верховний суд" Криму сьогодні продовжив допит вже нових свідків обвинувачення у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, нові свідки так і не змогли щось повідомити про обвинуваченого. Про це на своєму Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"Першим свідком обвинувачення, викликаним в цей день став Олександр Філонов. Як і значна кількість допитаних раніше потерпілих і свідків, Філонов 23 лютого 2014 вступив до лав "народного ополчення", де був записаний в 9 роту. 26  лютого приблизно о 10 ранку йому подзвонив командир взводу і повідомив, що необхідно прибути до будівлі Верховної Ради АРК ... Через годину-півтори після прибуття свідка почалася тиснява. У тисняві ​​бачив Аксьонова та Шеремета. Перебував біля Верховної Ради АРК свідок Філонов до вечора разом з членами своєї роти. Ахтема Чийгоза не знає, не бачив, нічого про його дії повідомити не зміг",- написав адвокат.

Іншим допитаним свідком був Віктор Муравйов, який розповів, що 26 лютого він побачив по телевізору трансляцію подій у Верховної Ради АРК і прийняв рішення поїхати туди. Потім, під час допиту з'ясувалося, що раніше на досудовому слідстві він дав інші свідчення.

" Згідно з раніше даними показами, напередодні 25 лютого 2014 йому подзвонив його знайомий Кисельов і повідомив, що 26 лютого о 14:00 біля Верховної Ради АРК відбудеться мітинг. Також під час допиту з'ясувалося, що свідок Муравйов працює на посаді позаштатного радника глави Республіки Крим, на підтвердження чого їм було продемонстровано суду відповідне посвідчення", - написав адвокат.

За словами свідка, коли він прибув до Верховної Ради він зустрів там Аксьонова та Шеремета, Пархоменка, Гусєва, Кисельова. Далі він супроводжував Аксьонова у внутрішньому дворі, щоб забезпечити йому безпеку. Переміщаючись разом з Аксьоновим він став свідком того, як Чубаров і Аксьонов закликали мітингувальників до спокою і дотриманню порядку.

"У якийсь момент почалася тиснява, свідок відчув біль в серці і покинув внутрішній двір, звернувшись до медиків, які чергували неподалік. Медики зробили йому укол, після чого він перебував ще близько години біля будівлі, не заходячи у внутрішній двір. Ахтема Чийгоза не бачив, нічого про його дії не знає. Під час допиту свідка Муравйова захистом було заявлено часткове оприлюднення його показань в частині істотних протиріч з показаннями, даними під час попереднього розслідування. Під час розгляду цього клопотання суд проявив непослідовну позицію з вираженим обвинувальним ухилом. Цього разу, під час обговорення клопотання захисту прокурор заявила, що вимагає оголосити показання повністю, по суті заявивши самостійне клопотання і суд в черговий раз зайняв сторону обвинувачення. З додатково оголошених показань свідка повідомлялося, що невідомий чоловік намагався схопити свідка і затягнути в натовп, але свідок його відштовхнув. Чи мав Ахтем Чийгоз якийсь стосунок до цієї невідомої людини, свідок ствердно відповісти не зміг", - зазначив М.Полозов.

Також мав бути допитаний і третій свідок - член партії "Русское единство" і за сумісництвом член "народного ополчення" Ярослав Анохін. Однак допит свідка був перерваний через технічні неполадки із відеозв'язком, в зв'язку з чим, його допит буде продовжено завтра.

"Судове засідання почалося з клопотання захисту про доставку Ахтема Чийгоза в зал судового засідання. Незважаючи на те, що однією з підстав клопотання є незадовільна якість відеозв'язку, часті обриви, поганий звук, що тягнуть затримку часу в судовому розгляді була можливість переконатися в ході сьогоднішнього суду, що завершився раніше встановленого регламентом часу, як раз через подібні технічні несправності, судді в черговий раз відмовилися усунути порушення права Чийгоза на особисту присутність в залі суду і залишили дане клопотання без розгляду", - додав М.Полозов.

За його словами, завтрашнє засідання відбуватиметься до 12:30, а засідання 7 листопада за клопотанням захисту буде відкладено.

Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

Як повідомляв УНН, 1 листопада "верховний суд" допитав чотирьох свідків по "справі Чийгоза", але вони не змогли щось повідомити про обвинуваченого.

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