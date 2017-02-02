Очередное заседание по делу 2 мая в Одессе перенесли

На этот раз рассмотрение дела не состоялось из-за болезни одного из судей судейской коллегии. Алексей Стариков сейчас находится на больничном, в связи с чем рассмотрение дела назначено на 10 февраля.

Напомним, на предыдущем заседании прокуратура подала ходатайство, которое было поддержано судейской коллегией, в котором говорилось о том, что отсутствие обвиняемых при рассмотрении дела наказывается штрафом в размере 1 тыс. 600 грн.